Au invatat ce este coruptia si cum trebuie combatuta. Mai multi medici, elevi si pedagogi din Hancesti au primit o lectie despre acest fenomen, iar profesori le-au fost ofiterii CNA - VIDEO

Elevii de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din raionul Hancesti au avut astazi o lectie despre coruptie. Dupa 30 de minute in care au stat ochi si urechi, fiecare avea propria definitie despre acest fenomen.

“Ce este coruptia ? Este o fapta ilegala care are o influenta rea asupra altor oameni.”

“Ce este coruptia? Atunci cand de exemplu dam mita.”

“Stii ce este coruptia ? Nu, nu stiu.”

Directoarea liceului ne-a asigurat ca elevii nu dau mita, iar profesorii sunt responsabili si nu accepta favoruri. Si dascalii au devenit pentru o zi studenti si au ascultat o prelegere despre coruptie.

Multi dintre ei spun ca nu accepta bani in schimbul notelor si ca nu stiu daca la ei in scoala se strang bani pentru anumite lucruri.

“ La dv in clasa se strang bani pentru ceva ? Asta este treaba parintilor nu a mea.”





Despre coruptie si combaterea ei au discutat astazi si medicii de la spitalul raional Hancesti. Ei spun ca nu li s-a intamplat niciodata ca oamenii sa le dea bani in plic. Recunosc, totusi, ca primesc alte daruri.

Constantin BABUCI, SEFUL CENTRULUI DE SANATATE, HANCESTI “Nu ne ofera bani, serviciile la medicina primara sunt gratuite. Se mai intampla o cutie de ciocolate.”

Natalia SAHAROV, MEDIC “ Ati primit vreodata bani de la pacienti? Nu am primit. Am primit flori de la pacienti de nenumarate ori.”

Asta desi oamenii sustin altceva. VOX:

“Dv cand mergeti la medic dati bani ? Daca cere dau. Cat am in buzunar atata dau.”

“ La medic cand mergi dai bani? Da. Intram intr-un cabinet dadeam doua trei sute de lei, intram in alt cabinet iar dadeam doua trei sute de lei. Medicii te conduc de la unul la altul fiindca dai mita.”

Campania a fost lansata astazi, iar scopul este de a reduce nivelul coruptiei in tara noastra si de a informa oamenii care sunt consecintele ei.

Ion PRUTEANU, SEFUL DIRECTIEI EDUCATIE ANTICORUPTIE: “Dv avet copii, ati oferit vreodata bani la scoala sau pentru profesori ? Da am oferit acesti bani in cadrul asociatilor obstesti, copii fiind la gradinita le plateam la banca ca indemnizatie in cadrul asociatilor obstesti. Asta nu este mita ? Asta este o forma voluntara.”

Ofiterii CNA spun ca vor merge in toate raioanele din tara unde vor tine lectii despre combaterea coruptiei. Conform unui sondaj, Republica Moldova este pe al doilea loc in lume la capitolul coruptie. Pe primul calsandu-se Ucraina.