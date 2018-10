Au invatat sa se joace cu focul si au facut din asta o meserie. Cativa tineri din capitala jongleaza cu flacarile, fara frica si cu multa pasiune. E o munca periculoasa, care necesita antrenamente zilnice

Acum sapte ani, Elena Truhina a invatat sa jongleze cu flacarile, iar de atunci nu mai poate renunta la asta. Recunoaste ca inceputul a fost greu, dar cu multa munca a reusit sa stapaneasca aceasta arta. Acum, ii invata pe altii cum sa se joace cu focul.

Elena TRUHINA: "Eu cred ca toti au pasiunea fata de foc, la toti le place sa stea in jurul rugului. Mie nici prin cap nu imi venea ca o sa ma retin in acest domeniu. Imi place sa incerc ceva nou."

Elena are in echipa sa de baza inca doi oameni. Toti impreuna au reusit sa pregateasca un show incendiar, pe care il prezinta publicului. Inainte de asta, insa, se antreneaza mult.

Elena TRUHINA: "Daca voi ati insusit un element, voi deja puteti lua accesoriul cu care lucram si deja puteti sa-l incercati cu focul. Pana nu incercati elementul cu focul, el nu se considera invatat."

Daca respecti toate regulile, jocul cu focul nu e periculos, spune Elena. Hainele trebuie sa fie din materiale naturale, iar parul neaparat sa fie prins.

Elena TRUHINA: "Fiica imi spune mama fii atenta, ea pe mine ma cearta pentru asta. Iar fiul ma incurajeaza, lui ii place. Vin, ma sustin."

Obiectele cu care lucreaza tinerii sunt cumparate de peste hotare sau le fac la comanda. Alexandru a invatat de la Elena cum sa dirijeze focul.

Alexandru CEBOTARI: "Prietenii m-au chemat sa invat ceva nou. Imi era interesant si iata m-a atras."

Toate antrenamentele se fac pe un teren de fotbal, in aer liber. Iarna, insa, exerseaza in sala de sport al unui liceu din capitala. Acolo nu aprind focul, pentru a nu distruge ceva. Tinerii spun ca au participat la numeroase festivaluri organizate in tara si ca planifica sa-si demonstreze maiestria si peste hotare.