Au invatat sarguincios, iar acum sunt remunerati cu o vacanta in Romania. Cei mai buni elevi moldoveni se vor odihni gratis timp de o saptamana la tabara - VIDEO

Calatoria spre Romania a inceput aseara. 134 de copii din tara vor petrece sapte zile de vacanta la Centrul de agrement din Sulina, judetul Tulcea. Elevii au fost selectati pentru rezultate bune la invatatura si locuri de frunte la concursuri. Sandu a luat locul intai la olimpiada Republicana la istorie. Zice ca are asteptari mari si ca va reusi sa-si faca prieteni noi.

Sandu VIERU, OLIMPIC LA ISTORIE: “Am asteptari decente si cred ca o sa ma odihnesc bine. La Sulina sunt mai multe ateliere in diferite domenii si credca o sa ma implic si eu si o sa fac cunostinta cu alti olimpici.”

Valentin e pasionat de matematica si fizica, iar pentru locul intai obtinut la olimpiada republicana la aceste disciplini pleaca pentru al doilea an la rand in Romania.

Valentin SURUCEANU, OLIMPIC LA MATEMATICA: “Sper ca o sa ma distrez la fel de bine ca si anul trecut poate chiar si mai bine. Invatam ceea ce este legat de specificul Sulinei, uneori avem chiar si prezentari legate de aceasta regiune.”

Entuziasmati sunt nu doar elevii, dar si parintii lor.

Lilia SURUCEANU, PARINTE: “Este o fericire, o bucurie si multa munca. Trebuie in primul rand incurajat si de parinti.”

Svetlana PLUGARU, PARINTE: “Noi ne-am bucurat pentru ca este o ocazie de a vedea ceva nou si este o ocazie deosebita pentru ea sa mearga la o tabara din Romania. Sa cunoasca alti prieteni sa-si faca noi prietenu.”

Drum bun si vacanta placuta le-a urat copiilor si ambasadorul Romaniei la Chisinau.

Daniel IONITA, AMBASADORUL ROMANIEI LA CHISINAU: “Copii vor avea posibilitatea de a interactioneze cu cei de varsta lor. Sunt organizate programe culturale, programe artistice, jocuri sportive, diverse concursuri temetice.”

In aceasta vara, la taberele din Romania se vor odihni 1146 de elevi, dublu fata de anul trecut. La tabere acestia vor participa la diferite concursuri si activitati sportive. An de an, cei mai buni elevi din Moldova sunt selectati pentru o vacanta in Romania, in programul de tabere ARC.