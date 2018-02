Au investit acasa 17 ani de munca in Italia. Doi soti din Carpineni si-au deschis in satul lor o minifabrica de producere a pastelor italiene - VIDEO

De aproape o jumatate de an, sotii Chirinciuc prepara paste italiene la Carpineni. Povestea lor a inceput acum 17 ani cand, insufletiti de dorinta de castiga mai mult, au plecat la Roma. Acolo, Maria a lucrat ca bucatar, iar Sergiu ca inginer-tehnolog.

Maria CHIRINCIUC: "In Italia am luat experienta in domeniu, eu de a pregati pastele fainoase, iar Sergiu de a le produce."

S-au pornit cu ideea ca intr-o buna zi se vor intoarce acasa. Asa a si fost. Si-au pus deoparte salariile, au luat tot ce se putea din experienta italienilor si iata-i azi inapoi, la Carpineni. Pe langa economiile pe care le-au turnat in mica lor afacere, Maria si Sergiu au obtinut un grant in valoare de 200 de mii de lei din programul PARE 1+1.

Maria CHIRINCIUC: "-Este greu sa-ti deschizi o afacere in Republica Moldova? -A fost greu, dar am izbutit. Statul italian are mai multe posibilitati de a ajuta cetateanul lui."

Acum isi lauda pastele mai ales ca pregatesc retetele italiene cu produse moldovenesti. Asadar, aluatul se face din oua de casa moldovenesti si faina de grau dur importata din Italia.

Sergiu CHIRINCIUC: "Previne imbatranirea celulilor, din acest motiv italienii traiesc cat o suta de ani si arata mereu tineri. E mai bogata in proteine si glutine. Aceasta faina in Ucraina nu se gaseste, in Romania se gaseste, dar tot de import."

Dupa ce a fost amestecat bine, aluatul capata o forma. Se tine cont de fiecare gram turnat, dar nu e treaba de matematician, ci, mai degraba, e vorba de indemanare. Utilajele, aduse si ele din Italia, fac restul.

Tatiana BELEUTA, REPORTER PRO TV: "Dupa ce am pregatit aluatul, acesta a fost intins bine si taiat in bucati mai mici. Urmatoare etapa este acest utilaj care le da forma pastelor italiene Raviolli cu ricota si spanac."

Maria CHIRINCIU: "Ricota cu spanac este traditionala a raviolilor in Italia. Mai mult se foloseste duminica la pranz cu rudele."

O mana de ajutor le da si mama Mariei, care e deja la pensie si deci, are timp. Ea spune ca cea mai mare bucurie este ca isi vede copiii alaturi.

Teodora SENDREA, MAMA MARIEI: "Ce parinte nu se bucura cand copii sunt pe langa dansul. Imi venea foarte greu, am avut 6 copii, la un moment dat toti au plecat."

Tatiana BELEUTA, REPORTER PRO TV: "Dupa ce au fost pasteurizate prin acest utilaj, pastele sunt puse in acest bol, dupa care sunt impachetate si ajung pe rafturile magazinelor."

Pastele nu sunt congelate sau uscate, fiind comercializate in stare proaspata si reci. Sotii Chirinciuc spera sa-si deschida o fabrica si mai mare, iar pastele italiene, pregatite cu atata insufletire, sa ajunga pe mesele mai multor moldoveni.