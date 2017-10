Au lasat joburi bune si salarii demne si au revenit acasa. Dupa 17 ani de trai in Italia, un cuplu de moldoveni cu doi copii s-a intors in tara si a luat viata de la capat

Au trait 17 ani in Italia, aveau joburi bune si salarii demne, iar copiii lor invatau la scoli italiene. Totusi, intr-o buna zi au spus: “Ajunge!” si s-au intors in Moldova. Este povestea unui cuplu de moldoveni care au revenit vara aceasta in tara. Asa cum au luat viata de la zero in Italia, tot de la zero au inceput-o si aici, dar sunt multumiti ca au reusit sa-si implineasca visul cu care au trait in toti acesti ani - cel de a fi acasa.