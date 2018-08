Au lasat lucrul de azi pe maine. Strada Avram Iancu din centrul capitalei, plombata doar pe jumatate. Soferii se intreaba daca s-au terminat banii la primarie sau nu mai sunt muncitori: "Ingrozitor" - VIDEO

Video in curand

Soferii care se deplaseaza pe strada Avram Iancu spun isi impart calatoria in doua, cea in care ocolesc gropile si cea in care acestea au fost acoperite. De la liceul romano-spaniol Miguel de Cervantes si pana la capatul strazii, drumarii nu au mai ajuns. Soferii se intreaba ce s-a intamplat de nu au fost acoperite toate gropile.

“Bucatica a facut-o aici a lasat-o. S-au terminat banii.”

"Foarte rau, nu le-a ajuns lucratori”

“Ingrozitor, e imposibil.”

O parte din gropi au fost plombate acum o luna. Intre timp din unele asfaltul a inceput sa sara.

“Mai mult sau mai putin erau gropi mai mari. Acum se poate de mers. “

“E reparata, uitati-va mai bine, uitativa ce e acolo.”

“Asa in Moldova ne-am obisnuit.”

Seful de la Exdrupo, intreprindere, care a reabilitat drumul, a spus ca va reveni ulerior si ne va spune ce s-a intamplat.