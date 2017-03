O masina parcata pe o strada din capitala, lasata fara roti. Doi indivizi retinuti in flagrant: au incercat sa fuga cu o Dacie, insa au fost blocati - VIDEO

Potrivit politiei, incidentul s-a intamplat dimineata in jurul orei 04.00, doi tineri au fost retinuti in flagrant dupa ce au furat rotile unui automobil, parcat in ograda unei casei de locuit din bulevardul Moscovei al sectorului Rascani.

Indivizii au incercat sa fuga cu un automobil de model Dacia Logan, insa au fost blocati si incatusati de politisti.

Pentru stabilirea tuturor circumstantelor la fata locului a fost solicitata grupa operativa din cadrul Inspectoratului de sector.

Banuitii urmeaza sa fie cercetati in cadrul unei cauze penale intentate pentru furt. Daca vor fi gasiti vinovati, acestia risca o pedeapsa cu amenda in marime de la 13 000 lei pana la 27 000 lei, munca neremunerata in folosul comunitatii de la 180 la 240 de ore sau inchisoare de pana la 4 ani.