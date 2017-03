Au lasat un bloc de la Botanica fara lumina, in toiul noptii, dupa ce au furat cablurile electrice: "Ne-am trezit in bezna". Isprava unor indivizi care sunt cautati de politie

Un bloc de pe strada Cuza Voda din capitala a ramas aseara in bezna din cauza unor hoti, care au furat cablurile electrice. Acestia au intrat in subsol si cu un polizor unghiular au taiat conductoarele. Cei de la Gas Natural Fenosa spun ca acesta este deja al saselea caz de la inceputul lui martie. Politia spune ca nu are deocamdata nici un suspect.