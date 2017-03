Au luat de la oameni peste 25 de milioane de lei, promitandu-le ca le vor construi apartamente, insa i-au tras pe sfoara. Mai multi functionari ai unei firme de constructii au ajuns la inchisoare - VIDEO

Potrivit oamenilor legii, indivizii au cerut bani de la 43 de persoane in schimbul apartamentelor, stiind ca nu-si vor putea onora obligatiunile. Blocurile urmau sa fie construite in Chisinau si in orasul Cricova, iar darea in exploatare era preconizata pentru anul 2009.

Procurorii sustin ca pana in prezent nu a fost ridicat nici un etaj. Astfel, recent, directorul firmei a fost condamnat la 10 ani de inchisoare, adjunctul sau la 9 ani, iar sefa departamentului contracte investitionale al companiei isi va petrece urmatorii 8 ani dupa gratii. Sentinta este cu drept de atac.