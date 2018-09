Au marsaluit pentru pace. Zeci de veterani de razboi, copii si militari ai armatei Nationale au marcat Ziua Internatioanala a Pacii printr-un mars - VIDEO

Au marsaluit pentru pace. Zeci de veterani de razboi, copii si militari ai armatei Nationale au marcat astazi Ziua Internatioanala a Pacii printr-un mars, desfasurat in centrul capitalei. Chiar si asa, acestia spun ca atata timp cat trupele ruse sunt inca prezente in stanga Nistrului, este greu sa vorbim despre siguranta si pace in tara noastra.