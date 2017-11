Au muncit, au creat, iar pentru asta au primit diplome si premii banesti de pana la 20 mii de lei. Cei mai buni tineri din tara au fost premiati la Gala Premiilor Nationale pentru Tineret - VIDEO

Doina FOSA, PREMIANTA: “Pentru mine este un fel de Oscar acasa”.

Asa califica trofeul primit astazi Diana Fosa, doctoranda la Universitatea de Medicina din capitala. Aceasta a fost premiata la categoria - stiinta si tehnica, remarcandu-se prin cercetari in domeniul chirugical. Impreuna cu un grup de medici de la Spitalul republican a brevetat in acest an trei inventii.

Doina FOSA, PREMIANTA: “Sunt metode de tratament care deja functioneaza. Rezolva problema de reflux gastro esofagian si rezolva minim invaziv aceasta boala. Daca anterior se rezolva pe cale chirugicala, acum se efectueaza cu efecte minim invasive.”

Pentru aceasta, pe langa trofeu, tanara a fost rasplatita si cu 12 mii de lei.

Doina FOSA, PREMIANTA: “Vor merge pentru alte cercetari si noi performante.Sa speram pe viitor sa avem sustinerea autoritatilor locale si nu ne vor marmite sa plecam. Cu totii stim ce salarii sunt si nu suntem motivate.”

Printre premianti a fost si Miahaela Dvornic, studenta la Universitatea Pedagogica Ion Creanga, Facultatea Arte Plastice si Design. Tanara a realizat o colectie de haine pentru femei cu care a ajuns pe podiumurile internationale, obtinand diverse distinctii.

Mihaela DVORNIC, PREMIANTA: “Colectia este inspirata din arhitectura traditionala rurala. La baza stau elemente precum ar fi timpul de acoperis cu sindrila, colanele casei poarta."

Tanara stie, deja, pe ce va cheltui banii primiti astazi.

Mihaela DVORNIC, PREMIANTA: “Voi incerca sa cumpar tehnica specifica o masina de cusut poate un surfilator.”

Igor Bodean din Vasieni, Ialoveni a fost premiat la categoria activism civic. Spre deosebire de alti tineri, care isi vad viitorul peste hotarele tarii, el spune ca incearca sa schimbe lucrurile acasa prin diferite proiecte.

Igor BODEAN, PREMIANT: “In localitatea Sociteni s-a facut instalarea unor urne pe strada principala, in localitea Ulmu se va face un parc”.

Premii din parte statului au fost oferite si consiliilor locale de tineret. Pentru a participa la Gala Premiilor Nationale pentru Tineret participantii au depus dosare.