Au muncit o viata intreaga, iar acum nu le ajunge nici macar de o paine. Pensionarii isi castiga existenta, vanzandu-si cartile in strada: "Eu am o pensie de rasul lumii, 200-300 de lei" - VIDEO

Au muncit o viata intreaga, iar acum nu le ajunge nici macar de paine. Vorbim despre pensionarii care isi castiga existenta, vanzandu-si cartile in strada. Ii vedem la intrarea in pasajele subterane, pe marginea drumului si in general in zonele aglomerate din capitala. Cumparatorii le iau de cele mai multe ori pentru valoarea lor, intrucat pot gasi editii mai vechi decat cele existente in librarii. Cei care le expun vand insa prea putin ca sa se poata intretine din asta.