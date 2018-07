Au numarat saptamani intregi de seceta, iar acum isi numara pagubele. Fermierii se plang ca plantatiile de grau au fost foarte afectate de lipsa ploilor din aceasta primavara - VIDEO

Nicolae Fachira din Causeni a semanat pentru anul acesta 700 de ha de grau. A investit mult in seminte si tehnologii, iar cand a inceput recoltarea a cules mai mult dezamagiri - boabele aprope lipsesc in spic.

Nicolae FACHIRA, FERMIER: “Anul trecut erau in jur de trei tone, anul acesta - daca scoatem doua si jumatate trebuie sa spunem multumesc Domnului. 750 de ha dintre care 70 de procente sunt afectate de seceta. Noi mergem in minus o mie de lei la ha.”

Plugarii se grabesc sa stranga cat mai mult acum ca sa pastreze cat de cat umiditatea si calitatea griului.

Sergiu GOGU, VICE-PRESEDINTE RAIONAL CAUSENI: “In total sunt implicate 166 de unitati dintre care 116 sunt de model euro si permite ca recolta sa fie strinsa intr-un timp foarte scurt.”

Potrivit Ministerului Agriculturii, recolta de grau din acest an este mai mica, dar se incadreaza in media ultimilor cinci ani, iar pierderile suferite de agricultori nu pun in pericol securitatea alimentara a Moldovei, ci doar activitatea economica a fermierilor, intrucat vor obtine un profit mai mic.