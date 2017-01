Au pastrat traditia. In acest an, maestrul Gheorghe Urschi a primit de ziua sa... un cocos. Zinainda Julea, Iurie Sadovnic, Adrian Ursu si Vasile Advahov, printre cei care i-au spus: "La multi ani" - VIDEO

De dimineata, casa lui Ghoerghe Urschi a devenit neincapatoare. Dupa ce anul trecut, prietenii i-au adus o maimuta, ca simbol al anului 2016...

In acest an, au venit cu un cocos, imbracat in straie de sarbatoare, care avea prinsa la gat o punguta. Acolo, oaspetii au adunat darurile aduse pentru maestru si i-au urat....sanatate.

Gheorghe Urschi i-a intalnit pe oaspeti cu lacrimi in ochi, iar fiica maestrului a spus ca el a asteptat cu nerabdare aceasta zi.

Au cantat, au ciocnit cupe de sampanie si au facut poze. Colegii de scena si-au amintit si de momentele frumoase, petrecute alaturi de Urschi pe scena.

Gheorghe Urschi nu a mai iesit pe scena din 2011, cand a suferit un atac cerebral. Pentru cei peste 40 de activitate in calitate de actor, regizor si scriitor, el a fost supranumit “regele umorului”.