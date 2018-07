Au platit 53 de mii de lei pentru o vacanta in Grecia, dar au ramas si fara odihna si fara bani. Doua familii din capitala se plang ca au fost inselate de catre o agentie de turism. Cum s-a intamplat totul - VIDEO

Acum o luna cele doua familii au mers la o agentie de turism din capitala si au achitat 53 de mii de lei pentru foi turistice in Grecia. Acum doua zile, cand erau gata de vacanta, cu bagajele facute, oamenii sustin ca au fost telefonati de la agentie. Li s-a spus ca nu mai pot pleca fiindca nu mai sunt locuri in hotelul in care trebuiau sa fie cazati.

“Doamna a spus ca voi puteti sa va multumiti si cu asta ca puteti sa va duceti in Grecia si sa ramaneti la usa hotelului. Si o spus ca sa spuneti mersi ca asa s-a intamplat.”

Agentia le-a propus un alt hotel, insa oamenii spun ca au refuzat, pentru ca acesta era intr-o stare deplorabila si au cerut banii inapoi. Directorul le-a intors trei mii de lei, iar restul 50 de mii urma sa le intoarca azi, insa asta nu s-a mai intamplat. De dimineata oamenii au mers la agentie pentru a-si primi banii, dar directoarea ar fi refuzat sa o faca. Aceasta nu a vrut sa faca comentarii in fata camerei.

“Ma simt rau nu pot vorbi.”

Oamenii au depus o plangere la politie. Nu am reusit sa vorbim cu reprezentantii politiei capitalei pentru a afla daca o asemenea plangere a fost inregistrata si ce masuri vor fi luate.