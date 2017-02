Au plecat la studii in Romania, insa nu au mai revenit acasa. Trei moldovence au invatat secretul unei afaceri de succes si fac in fiecare zi ce-si doresc - VIDEO

Comanda a venit de la un demnitar din Republica Moldova. Ajuns la Iasi, barbatul si-a dorit sa savureze placintele aromate, cu branza, facute dupa retetele de acasa. La patiserie angajatii lucreaza cot la cot cu sefa lor basarabeanca.

Angajat:"Ca e moldovean, ca e roman suntem aceiasi oameni, nu e nici o diferenta."

Nicoleta Hritcu are 33 de ani si este din Soroca. Si-a deschis primul ei laborator de prajituri in 2012. Atunci a vandut un teren si a accesat si fonduri de la stat. Cu 24 de mii de euro a reusit sa isi vada visul indeplinit. Acum, are mai multe patiserii la Iasi.

Nicoleta HRITCU, FEMEIE DE AFACERI "Simteam ca exista un potential pe piata, aceasta nisa de prajituri de casa si placinte. Secretul este sa faci un plan foarte bun, sa iti placa ceea ce faci. Acum Romania este casa mea, am o familie, am doi copii si am creat aceasta afacere."

In prezent, Nicoleta are 35 de angajati si face prajituri de 300.000 de euro pe an. Nici sora ei nu s-a mai intors in Republica Moldova si a ramas sa o ajute.

Ana MARIA CIOBANU, SORA "Fiind sora sefei incerc sa fac totul asa cum as fi facut pentru mine, deci implicata 100%."

Mariana a ramas si ea la Iasi dupa ce a terminat Facultatea de Arte. Face din studentie bijuterii si rochii, iar acum are atelierul sau.

Mariana STAN, DESIGNER "Financiar parintii m-au sustinut foarte mult. Am inceput colaborari cu Italia si anul acesta cu Anglia."





Mariana si angajatele ei creeaza rochii de mireasa personalizate din dantela si matase.VoxAu fost rochii care s-au lucrat manual foarte mult, au fost nopti in care am stat ca sa onoram o comanda."Victoria, in schimb, are o scoala de machiaj cu peste 400 de absolvente si zeci de prezentari la evenimente.

Victoria TERENTI, MAKE-UP ARTIST "Am ajuns in Romania pentru ca am studiat la liceul de arte. Sincer am inceput cursurile cu bani imprumutati de la mama mea. Mereu mergem la specializari si avem de investit in asta."

Tinerele venite din Republica Moldova la studii sunt convinse ca visele pot deveni realitate, atunci cand muncesti si crezi in ele.