Au primit gratuit terenuri in valoare de zeci de mii de euro. Doi fosti procurori s-au ales cu astfel de daruri de la primaria orasului Codru cand erau inca in functii - Investigatie ZdG.md

Nicolae Geru, fostul procuror sef al Procuraturii Centru din Chisinau, cat si adjunctul sau – Ion Dulgheru s-au ales in anul 2015 cu pamanturi in valoare de de 50 de mii de euro si, respectiv, 25 de mii de euro in orasul Codru. Ce-i drept, proprietarul din acte al lotului, despre care Ziarul de Garda scrie ca ar apartine lui Ion Dulgheru, este fratele acestuia, Andrei Dulgheru.

Si cum, initial, beneficiarii nu aveau viza de resedinta la Codru, deci nu puteau obtine gratuit terenurile, in scurt timp, cate un membru al familiei fiecaruia si-a schimbat viza de resedinta in imobile care apartin unui consilier local democrat.

“-Asta e casa dvs?- Da. - Aici are viza de resedinta o doamna pe numele Victoria Geru...”

Reporterii Ziarului de Garda au incercat sa ia legatura cu respectivul consilier – Serghei Diacov, dar nu au dat de el. Am incercat si noi sa vorbim cu el, dar la numarul respectiv ne-a raspuns un barbat care ne-a anuntat ca nu este Serghei Diacov. Deciziile prin care familiile Geru si Dulgheru au primit loturi nu sunt publice, iar mai multi consilieri de la Codru sustin ca nu le-au vazut vreodata.

Andrei ROSCA, CONSILIER LOCAL, CODRU: “Printr-o decizie la o sedinta pe care nimeni nu o cunoaste. La sedinta aceea s-a inaintat spre aprobare terenul de pamant ilegal. Noi nu am fost informati ca o sa se petreaca o astfel de sedinta.”

Loturile au fost oferite in perioada cand cei doi erau inca in functii de procurori si examinau plangerile oamenilor fata de functionarii din cadrul primariilor din suburbii. Consilierul local, aflat in opozitie, Andrei Rosca spune ca toate sesizarile pe care le-a depus in ultimii 7 ani impotriva autoritatilor publice erau redirectionate tocmai catre acesti doi procurori, care s-au ales gratuit cu pamanturi, scrie Ziarul de Garda.

Andrei ROSCA, CONSILIER LOCAL, CODRU: “Toate plangerile pe care eu le-am facut, erau clasate precum ca nu exista frauda.”

Cele doua terenuri atribuite familiilor Dulgheru si Geru au fost, initial, in gestiunea unor familii din orasul Codru care, desi au facut demersuri pentru a le lua in proprietate, nu au reusit.

Feodosia CHIHAI: „În 2004, a început distribuirea loturilor, iar într-un document de la Primărie, numele feciorului meu a fost pus în dreptul planului acestui lot. Atunci, chipurile, am primit lotul, doar că nu ni s-a dat niciun act. Trebuia să primim titlu şi continuam să prelucrăm terenul. Am plantat pe el viţă de vie, care e şi acum. Ulterior, când ne-am adresat, primarul ne spunea că sunt alţii, mai nevoiaşi şi că lotul le revine lor, iar noi să mai aşteptăm. Am aşteptat, am aşteptat, până în 2012, când feciorul a decedat.”

Lidia ROSCA: "Am aşteptat, am aşteptat… În 2015-2016, am aflat că lotul acesta a fost distribuit unui procuror. Ne-am întrebat, cum dl Geru a primit acest lot fără a sta la rând. Apoi am aflat că soţia sa şi-a făcut viza de reşedinţă la Codru, pe o lună de zile, în casa unui consilier”

Primarul localitatii declara, pentru Ziarul de Garda, ca totul s-a facut legal.

Vladimir MUNTEANU, PRIMAR OR. CODRU: “Nu mă cunosc cu Dulgheru Ion sau Geru Nicolae. Repet, totul s-a petrecut conform legii.“

Atat Nicolae Geru, cat si Ion Dulgheru sustin si ei ca procedura prin care le-au fost date terenurile este legala. Conform declaratiei de avere, Geru mai detine impreuna cu sotia un alt teren la Ialoveni, trei apartamente si doua masini.

Ion Dulgheru, insa are mai multe spatii comerciale, doua apartamente si o casa de lux la Codru. Fratele sau, pe numele caruia este inegistrat terenul primit in dar de la autoritatile locale din Codru are trei apartamente si trei automobile.