Au primit sansa de a deveni parinti. Primele cupluri care vor beneficia gratuit de fertizilizare in vitro au fost selectate. Bugetul planificat pentru toti beneficiarii este de aproximativ un milion de lei - VIDEO

Pana acum, 42 de femei au depus dosarele la Centrul de Sanatate a Reproducerii. Toate ajung la o comisie de evaluare, din cadrul Institutului Mamei si Copilului, din capitala, care decide cine va beneficia de procedura de fetilizare in vitro. Deocamdata au fost examinate 9 dosare, iar primele cupluri deja au fost acceptate pentru efectuarea procedurii de fertilizare.

Ala SPINEI, PRESEDINTELE COMISIEI: “Cei care au depus dosarele au varsta de 25 de ani, pana la 48."

Au putut sa depuna dosare femei de toate varstele, in urma unor analize medicale. Doritoare sunt multe. Totusi, cele care vor beneficia de o procedura de fertilizare in vitro, sunt mai putine. Si asta pentru ca bani vor ajunge doar pentru 30 de femei si nu 100, asa cum au declarat initial responsabilii din sanatate.

Chiar si asa, acest numar este ca o picatura intr-un ocean, in conditiile in care in tara noastra, aproape 15 la suta dintre cupluri nu poate avea copii. Iar in clinicile din capitala lunar au loc in jur de 40 de proceduri de fertilizare in vitro.

Compania Nationala de Asigurari in Medicina va oferi in jur de 30 de mii de lei pentru fiecare procedura, iar bugetul total planificat pentru toti beneficiarii este de aproximativ un milion de lei. Totodata, pentru medicamente, oamenii vor scoate bani din propriul buzunar.

Olga, DIRECTOR CLINICA PRIVATA: “Pretul ajunge pana la 1 mie de euro.“

3 clinici private din capitala, contractate de CNAM, vor efectua procedurile de fertilizare. Este vorba despre Spitalul Terramed, Spitalul International Medpark si Repromed. In Moldova, nu exista institutii de stat capabile sa realizeze fertilizari in vitro. Pot beneficia de asemenea proceduri pe banii statului doar persoanele care detin polita medicala.