Au profitat de masaj gratuit, si-au verificat starea de sanatate si au fost consultati de medici. De toate, au avut parte cei care au mers la Moldexpo: "Picioarele parca sunt moi" - VIDEO

Munca de birou te oboseste, recunoaste aceasta femeie, care petrece ore in sir pe scaun. Asa ca, a decis sa incerce o procedura de relaxare a muschilor.

"Simt ca muschii s-au relazat. Picioarele parca sunt moi. Este bine. Imi place.“

Asupra muschilor actioneaza anumite unde de frecventa inalta, pe care le produce dispozitivul. Aparatul a fost adus din Statele Unite.

"Cand diagrama merge in sus, intelegem ca muschii sunt incordati.“

"Durerea poate fi cauzata de stres, de stilul de viata.“

Iar unii si-au dat jos hainele si s-au facut comozi pe mesele de masaj.

Denis MATEEVICI, MASEUR: "Aceasta tehnica presupune o buna relaxare a muschilor. Sunt actionati muschii mici care sustin coloana vertebrala.“

Numerosi maseuri, care si-au dat intalnire la expozitie, au promis ca vor arata peste 30 de tehnici de masaj.

Alexandr ROMANOVICI, MASEUR: "Tehnica masajului se alege in functie de scop. Ma uit la starea in care se afla persoana, ce probleme are si de ce sufera."

Si pentru ca procedurile sunt gratuite, doritori de a profita de ocazie au fost multi. Aceasa femeie face masaj cu borcane.

"Acesta, de exemplu, este folosita pentru coloana vertebrala. Borcanele nu se aseaza pe coloana vertebrala, dar se pot misca repede.“

Cei veniti au putut sa verifice starea lor de sanatate si au gasit tot felul de produse medicale. In caz de migrena, dureri de cap ori alergii, puteti folosi uleiuri, aduse tocmai din Thailanda, sustine acest barbat, pasionat de tratamentele asiatice.

Si oamenii cu probleme la aparatul locomotor au gasit multe oferte la expozitie si au putut cere sfatul medicilor. La Moldexpo au fost prezentate si cele mai moderne dispozitive medicale. De exemplu, o noutate este conceptul de tehnologie 5D. Aparatul costa pana la 120 de mii de euro.

Expozitia Moldmedizin si Moldent va dura pana pe 14 septembrie.