Au alergat impreuna cu cainii. Mai multi locuitori ai capitalei au venit in parcul Valea Morilor si s-au aliniat la start impreuna cu patrupezii lor - VIDEO

Regulile maratonului au fost simple. Stapanul trebuia sa alerge impreuna cu cainele sau, o distanta de 2 kilometri si jumate in timp record, iar ca traseul sa nu fie simplu, pe el au fost puse mai multe obstacole. Pentru a obtine rezultate cat mai bune este importanta comunicarea cu animalul, spun participantii.



“Fiecare credca are dirijarea lui, la noi spre exemplu este:op,op,op. Dealurile sunt cele mai grele pana in varful dealului avem diferite vapai acoperite cu lemne trebuie de sarit, sunt butici mai mare care la fel trebuie de pasit.

Mihai a participat astazi la competitie cu patrupedul sau de rasa Husky. Barbatul recunoaste ca in unele momente i-a fost greu sa-l controleze, fiind un caine de tractiune. In schimb se mandreste ca are un patruped voinic, care il trage dupa el cand oboseste.



“E foarte puternic, are multa forta, dar vad ca de incaierare are si mai mare, am fugit foarte mult, poate pe locul unu nu, dar pentru mine important este sa particip.”



Iar Sergiu a venit la competitie cu un caine de vanatoare, pe care il are de 7 ani. Ne-a povestit ca in ficare zi alearga cu el cate 12 kilometri, asa ca maratonul de astazi a fost ca un antrenament de incalzire pentru ei.



“Noi umblam prin padure umblam la vanatoare in comun. El ma trezeste dimineata pe mine, chiar daca nu as iesi eu, el ma scoate si sunt nevoit si eu sa fac sport.”



La maraton au participat caini de diferite rase, unii mai cuminti altii mai galagiosi insa stapanii lor au avut grija, sa-i invete sa-si respecte adversarii ca niste sportivi adevarati. Patrupezii au avut parte si de sustinatori, care ii asteptau la linia de finis cu laude si bunataturi.



“Bravo, foarte bine!”



Cei 35 de participanti au primit medalii de participare, iar cei clasati pe primele 3 locuri au primit cadouri si cupe de invingatori. Organizatorii sustin ca au preluat aceasta practica de la europeni si ca vor sa o transforme intr-o traditie.