Au realizat un desen pe o foaie de un kilometru. Micutii de la o gradinita capitala au sarbatorit Toamna de Aur - VIDEO

Holurile gradinitei 225 semanau astazi ca un musoroi de furnici. Toti picii au pus mana pe creioane, pensule sau carioci si-au colorat un kilometru de hartie.

“Desenez fructele de toamna.“

“Imi place sa desenez pentru ca e foia mare”.

Si pentru ca toamna e anotimpul roadelor, ulterior copii, costumati in legume si fructe, au defilat cu mandrie in fata oaspetilor.

“Sunt o pruna putin acrisoara, dar dulce.”

Picii spun ca s-au simtit ca celebritatile.

“Imi place ca m-au aplaudat.”

Apoi s-au incins la dans. Mai mult, fiecare grupa a organizat expozitii de fructe si legume personalizate. Astfel, ca sfecla rosie s-a transformat in soricei, pepenele verde in purcelus, iar porumbul in minion. Copii recunosc ca fara ajutorul parintilor nu s-ar fi descurcat.

“Ei sunt din sfecla, dar urechiusile din plastilina. Ai vazut vreodata un soricel? In desena animate.”

“Un porumb din desene qanimate. Grupa noastra reprezinta grupa porumbului. Cine te-a ajuta sa-l confectionezi? Mama.”

“Cine iubeste porumbul? Soricelul iubeste porumbul”.

Ala VASILACHE, DIRECTOARE GRADINITA 225: “Am adus un omagiu unui astfel frumos anotimp”.

In gradinita 225 sunt 900 de copii, fiind cea mai mare institutie prescolara din tara. In aceasta perioada in toate scolile si gradinitile din tara sunt organizate matinee de toamna.