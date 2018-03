Au recrutat opt tinere, printre care si o minora, le-au trimis in Spania si le-au obligat sa presteze servicii sexuale in cluburile de noapte de acolo. Patru indivzi au fost condamnati. Cum s-a intamplat totul

Potrivit procuraturii, cei patru indivizi faceau parte dintr-un grup criminal si recent au fost condamnati pentru trafic de fiinte umane si proxenetism. In perioada anilor 2014-2015, capul gruparii, care este roman, a creat acest grup criminal si o schema dupa care sa actioneze: mai intai identificau tinerele, le perfectau actele, le transportau in Spania, iar acolo le puneau sa presteze servicii sexuale in cluburile de noapte.

Acestia au recrutat 8 tinere, printre care si o minora, le-au cumparat bilete la avion, dupa care le-au fortat sa se prostituieze timp de 3 luni in cluburile de noapte din mai multe orase din Spania.

Dupa mai multe investigatii, cei patru au fost retinuti, iar ulterior si-au aflat pedeapsa. Astfel, liderul gruparii criminale a fost condamnat la 18 ani de detentie, iar complicii acestuia - la cate 5 ani de închisoare, cu suspendare.