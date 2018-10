Seful adjunct al directiei arhitectura si unul din subalternii sai au recunoscut ca luau mita ca sa semneze anumite autorizatii de constructie, sustin cei de la CNA. Codreanu: "Nu sunt cazut din cosmos, exista asa ceva"

VIDEO IN CURAND

Cei cinci angajati retinuti vineri de ofiterii CNA au fost adusi sambata in fata judecatorilor. Atunci s-a decis ca seful adjunct al Directiei Arhitectura, Alexei Turcan va sta 30 de zile in arest la domiciliu dupa ce si-a recunoscut partial vina, la fel si unul din subalternii sai. Un alt angajat al directiei, insa, care sustine in continuare ca nu poarta nicio vina, va petrece 30 de zile in izolator.

In arest la domiciliu a fost plasat si un intermediar care ar fi implicat in schema de coruptie de la directia arhitectura. Primarul-interimar Ruslan Codreanu a spus astazi ca nu stie despre ilegalitatile functionarilor.



Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CAPITALEI: “Eu ca si primar interimar nu am treaba cu domeniul respectiv si in calitatea mea de consilier muncipal am spus ca la capitolul arhitectura si urbanism este mult de lucru.”

Codreanu, insa, nu exclude ca ar fi existat coruptie la eliberarea actelor de constructie.

Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CAPITALEI: “Orice contact cu persoane fizice lasa loc pentru coruptie, lipsa de transparenta, eu nu sunt cazut din cosmos si am sa spun ca nu exista asa ceva ba mai mult eu spun ca exista asa ceva.”

Primarul interimar nu a putut sa ne spuna daca cei trei aganajatii de la directie isi vor pastra locurile de munca.

Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CAPITALEI: “Exista prezumtia nevinovatiei.”

Ofiterii anticoruptie au descins vineri la directia arhitectura si urbanism. Seful adjunct si alte cinci persoane au fost retinute. In total 25 de persoane suspecte au fost escortate la sediul CNA pentru a fi audiate. Functionari publici si intermediari, cu totii sunt suspectati ca ar fi lucrat cot la cot intr-o schema de coruptie care vizeaza eliberarea actelor de constructie, pentru care luau mita de mii de euro.

Cei de la CNA spun ca solicitantii plateau de la 500 pana la 9 mii de euro intermediarilor pentru a obtine documentele de care aveau nevoie, iar cei din urma transmiteau o partea din bani functionarilor, iar alta si-o puneau in buzunar.