Au renuntat la sistemul de incalzire autonom si au revenit la cel centralizat, doar ca nu cel obisnuit. Vezi cum functioneaza - VIDEO

Cand vine iarna, ba e prea frig in apartamente, ba e prea cald. Si va faceti cruce cand vine factura. Locatarii unui bloc din sectorul Botanica al capitalei au rezolvat aceasta problema. Mai exact, au schimbat intreg sistemul de incalzire, de la tevi si calorifere, pana la metoda de livrare a agentului termic, de pe verticala, pe orizontala.

Desi blocul este conectat la sistemul centralizat, oamenii isi pot regla singuri temperatura, intrucat au contor propriu. Asa ca, platesc exact cat consuma. Aceasta familie de exemplu a renuntat la sistemul autonom de incalzire. In plus este foarte cald si in coridor.

"Când deschideţi robinetul, apa caldă curge imediat. Aceasta este de cinci ori mai ieftina, decât dacă aţi folosi boilerul electric."

Pentru instalarea noului sistem de incalzire, fiecare locatar a platit in jur de o mie de euro. Fiind un proiect pilot cu 25 de mii de euro a contribuit si Termoelectrica, altfel ar fi fost mult mai scump.

Potrivit Termoelectrica, in urmatoarele luni un asemenea sistem ar urma sa fie instalat in alte cinci blocuri din capitala. Oamenii care vor sa-si schimbe sistemul de incalzire trebuie sa depuna o cerere la Termoelectrica. Pentru inlocuirea intregului sistemului de incalzire este nevoie de acordul tuturor locatarilor.