Au scapat ca prin urechile acului. Masina in care a se aflau s-a rasturnat pe marginea drumului dupa ce s-a izbit violent in gardul unei case - FOTO

Totul s-a intamplat aseara, in jurul orei 17 in satul Iurevca. Soferul in varsta de 34 de ani ar fi pierdut controlul volanului, fiind proiectat in gardul de pe marginea drumului.

In consecinta, automobilul de marca Mitsubishi Lancer s-a rasturnat. Din fericire nimeni nu a avut de suferit, chiar daca masina a fost grav avariata. Ulterior, oamenii legii au constatat ca soferul in varsta de 34 de ani era beat si drogat.