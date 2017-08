Au scapat de stresul admiterii. Mii de tineri au aflat ca au devenit studenti. Mai fericiti au fost cei care s-au gasit pe lista candidatilor admisi la buget: “Vreau sa-i sun pe toti, trebuie sa sarbatorim“ - VIDEO

De dimineata, la Academia de Studii Economice zeci de tineri au facut coada la panoul unde au fost afisate rezultatele. Cei mai fericiti au fost absolventii, care si-au gasit numele in lista celor admisi la buget.

Maxim Bogdan este unul dintre ei. Tanarul a a devenit student la Facultatea Tehnologii Informationale.

Maxim BOGDAN: “E o usurinta ca in sfarsit am nimerit la buget. Parintii si prietenii mi-au recomandat.”



Mama lui Bogdan spune ca este mandra ca fiul ei a reusit sa intre la buget, iar ea a scapt de povara contractului.



Natalia BOGDAN: “Emoţiile mă copleşesc. Cât am aşteptat, am ales. Vreau să-i sun pe toţi. O să fie bucurosi şi buneii. Trebuie cumva să sărbătorim acest eveniment”.

Unii au depus dosarele din start la contract, asa ca astazi s-au bucurat ca au devenit studenti.

”Am sarit de bucurie ca si toti. Nu am riscat la buget, important sa intru”.

”Nu stii daca parintii o sa achite? Nustiu.”

La ASEM au fost 236 de locuri bugetare pentru care s-au luptat peste 2000 de tineri. Cea mai cautata facultate a fost cea de Business si Adminstrare cu 60 de candidati pe loc.

Lilia GRIGOROI, SECRETAR COMISIA DE ADMITERE, ASEM: ”Balul ultimul de promovare a fost 9,29”.

In topul preferintelor tinerilor sunt si Facultatile de Finante si Banci, Contabilitate, Drept sau Marketing. Mai putini tineri se vad asistenti sociali.

Lilia GRIGOROI, SECRETAR COMISIA DE ADMITERE, ASEM: ”Au ramas neacoperite la specialitaea achizitii un singur loc bugetar”.

Totusi, acestea sunt cifre preliminare. Rezultatele finale vor fi facute publice pe 5 august.

Lilia GRIGOROI, SECRETAR COMISIA DE ADMITERE, ASEM: ”Studentii trebuie sa aduca documentele in original. Cei care au un loc la buget si nu vor prezenta originalul vor pierde locul cu finantare bugetara”.

La Universitatea Tehnica au fost oferite cele mai multe locuri bugetare, peste 1000. Totusi mai putine cu 36 decat anul trecut. Ion si Marin au absolvit Colegiul de Transporturi, iar astazi au devenit studenti, asa ca au motiv de sarbatoare.

Ion CODREANU: ”Sunt admis. Ma simt student la UTM”.



Marin ARNAUT: ”Sunt mandru”

Preliminar toate locurile bugetare de la UTM au fost ocupate.

Mircea BERNIC, SECRETAR RESPOSABIL COMISIA DE ADMITERE, UTM: ”La Tehnologii sunt aproape 3-4 persoane pe un loc. Chiar si la contabilitate media este 9,27. Posibil sa nu aduca toti originalele si pot sa apara locuri vacante”.



Sesiunea suplimentara de admitere va avea loc in perioada 5-17 august. In acest an cele 4800 de locuri bugetare au fost repartizate cu intarziere si sunt cu 1088 mai putine decat anul trecut.