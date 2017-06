Au scapat de teroarea din tara lor si au inceput o noua viata in tara noastra - povestea celor peste 400 de refugiati care in ultimii ani au primit azil in RM, fugind de razboaie si persecutie - VIDEO

Din regiunea Donetsk din Ucraina, Natalia impreuna cu fiica sa a fugit inca acum 3 ani. Si-a lasat casa si parintii acolo unde bombardamentele nu mai contenesc. Faptul ca are un copil a facut-o sa nu priveasca in urma, asa ca a cerut azil in Moldova.

Natalia BAZEEVA, REFUGIATA: “-Erau nişte bombardamente serioase deja. Zburau nişte rachete… Îmi era frică, foarte frică. Adormeai şi nu ştiai dacă te mai trezeşti.”

Acum femeia spune ca si-a refacut viata in ciuda tuturor greutatilor prin care a fost nevoita sa treaca. Fiica sa care acum are 18 ani, este studenta, iar ea lucreaza vanzatoare intr-o retea de magazine din capitala. Limba romana nu a invatat-o foarte bine, asa ca mai intampina dificultati din aceasta cauza.

Natalia BAZEEVA, REFUGIATA: “- Dacă răspunzi în limba rusă, nu tuturor le place acest lucru. Dacă îţi ceri scuze şi explici că nu poţi răspunde, poate atunci oamenii sunt mai receptivi.”

Mohamad Akrah care este originar din capitala Siriei, unde razboiul a luat sute de mii de vieti a venit in Moldova cu 5 ani in urma. Ca si practic toti refugiatii din tara noastra, acesta si-a lasat acasa parintii si fratii pe care spera sa-i revada candva.

S-a obisnuit sa se trezeasca in fiecare dimineata cu gandul ca apropiatii sai pot sa nu mai fie in viata. Acum locuieste in orasul Calarasi impreuna cu sotia si fiica sa de 2 ani si incearca sa scape de prejudecatile pe care le au oamenii fata de musulmani. Totusi, nu fiecare persoana care cere azil in tara noastra isi gaseste locul aici.

Potrivit agentiei ONU pentru refugiati, in Republica Moldova sunt inregistrati 432 de refugiati, majoritatea veniti din Ucraina, Siria, Irak si Afganistan. La nivel mondial sunt mai mult de 65 de milioane de persoane care au fost nevoite sa fuga in alte tari din cauza razboiului, a persecutiei si violentei.