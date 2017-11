Un magazin de telefoane mobile a fost spart de trei tineri, printre care si un minor. Acestia au furat mai multe smartphone-uri si laptop-uri. Indivizii, retinuti de politie - VIDEO

Politia spune ca incidentul a avut loc acum 3 zile. Oamenii legii mentioneaza ca dupa ce au furat din magazin, tinerii au batut un cetatean strain in varsta de 55 de ani in sectorul Botanica al capitalei. Politia se afla in apropiere, a vazut toate cele intamplate si i-au incatusat pe indivizi.

Tinerii au intre 16 si 20 de ani. Doi dintre ei au fost retinuti pentru 72 de ore, iar al treilea se afla in libertate, intrucat este minor.

Politistii cauta telefoanele mobile, deoarece tinerii nu le aveau la ei.

Pentru ca au batut cetateanul strain, banuitii risca sa fie pedepsiti cu amenda in marime de la 15 000 lei la 27 000 lei sau inchisoare de pana la 5 ani, iar pentru furt, acestia risca inchisoare pe un termen de la 5 ani pana la 10 ani.