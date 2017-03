Au spus NU constructiei a sase Hidrocentrale pe raul Nistru care ar urma sa fie ridicate de Ucraina. Zeci de oameni au protestat in fata Ambasadei Ucrainei - VIDEO

Au spus NU constructiei a sase Hidrocentrale pe raul Nistru care ar urma sa fie ridicate de Ucraina. Zeci de oameni au protestat in acest sens in fata Delegatiei UE la Chisinau si in fata Ambasadei Ucrainei. Manifestantii au semnat si o petitie in adresa Kievului. Unii experti in mediu spun ca daca ridicarea acestor hidrocentrale va provoca daune catastrofale raului, astfel incat peste cativa ani am putea ramane fara apa potabila la robinet.