Au stiut, insa au tacut. Mai multe persoane erau la curent cu actiunile directorului de la gimnaziul-internat si omului de afaceri, care a abuzat sexual baiatul de 15 ani: "ar mai fi abuzat o adolescenta" - VIDEO

Potrivit Ministrului de Interne, doua persoane, care nu le-au spus initial oamenilor legii despre ce se petrece in gimnaziu, la moment colaboreaza cu ancheta.

Totodata alte cinci persoane sunt banuite ca la fel ar fi stiut cu se ocupa directorul gimnaziului, insa au tacut. Dupa ce a fost retinut acum doua saptamani, oamenii legii au aflat ca directorul gimnaziului ar mai fi abuzat psihologic o fata. Ea a scris despre ce i s-a intamplat pe o retea de socializare.

Alexandru JIZDAN, MINISTRUL DE INTERNE: “A relatat ca si ea la randul ei a fost abuzata psihologic de catre director. Mentioneaza ca nu a spus despre acest lucru din cauza fricii fata de el.”

Potrivit lui Alexandru Jizdan, procurorii vor cere ca directorul gimnaziului sa fie demis din functie. Acesta, dar si omul de afaceri este in arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit procurorilor, seful institutiei i-ar fi permis barbatului sa ia adolescentul pentru a locui cu el intr-un apartament inchiriat. Ulterior tanarul ar fi fost abuzat. Despre abuzurile asupra copiilor s-a vorbit astazi la o conferitna de presa la care au participat sefii de la interne, din sanatate si de la protectia sociala.

Alexandru JIZDAN, MINISTRU AL AFACERILOR INTERNE: “In 2015-2017 copii victime a infractiunilor a scazut de doua ori, daca in 2015 am avut 1334, anul acesta constatam 897 de cazuri. Vatamarea intentionata medie a integritatii corporale sau a sanatatii a scazut de sase ori. Violenta in familie de patru ori. Traficul de copii de doua ori, jaful de doua ori.”

Autoritatile nu pot sa explice de ce copiii din tara noastar sunt in continuare abuzati.

Stela GRIGORAS, MINITRUL SANATATII, MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE: “Tine cultura acestei societati.”

Potrivit datelor prezentate de Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale in 2016 a crescut numarul sesizarilor de abuzuri asupra copiilor, deoarece specialistii au invatat cum sa lucreze cu cei mici, astfel incat ei sa vorbeasca despre ce li se intampla. Din 3468 de sesizari, in 49 de cazuri a fost confirmat abuzul sexual.