Au strabatut cartiere intregi ca sa ceara drepturi egale in loc de flori. Zeci de femei, sustinute de barbati, au marsaluit prin centrul capitalei: “Nu vrem flori, vrem drepturi egale” - VIDEO

“Nu vrem flori, vrem drepturi egale.”

“Drepturile femeilor in Moldova nu sunt defel respectate. Uitati-va nicaieri femei, peste tot barbati, dar noi nu suntem mai proaste ca ei.”

“Sa fim egale cu barbatii cumva de fiecare zi, nu doar de 8 martie. Noi nu vrem flori, vrem egalitate si echitate.”

“Noi suntem solidare cu femeile tinere, carora li se spune ca sunt prea tinere.”

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Femei si barbati marsaluiesc pe strazi pentru a transmite mesajul solidaritatii. La fel cum s-a intamplat acum 100 de ani, cand mii de femei manifestau pentru drepturi egale si salarii mai bune. Astazi, manifestantii vor sa spuna lumii intregi - ca exista unitate intre femei indiferent de culoare, religie sau partid.”

Manifestantii cred ca vina ar fi a societatii care a produs o multime de stereotipuri ce pun femeia mai prejos decat barbatul. Si lidera PAS, Maia Sandu a fost intr-un... pas cu manifestantele.

“In Moldova femeile nu sunt salarizate la acelasi nivel cu barbatii, in pofida faptului ca fac eforturi similare.”

“Noi tot timpul am pierdut in salarii, in pozitia sociala.”

“Sunt ignorate, sunt blamate.”

“Ca sa facem unitate in toate domeniile sociale, sa fim solidare.”

Discriminarea este evidenta in public, sustin activistii, dar este prezenta si acasa, ascunsa de multe ori in familie.

“Femeile care au partenere de acelasi sex nu se bucura inca de libertate, femeile cu dizabilitati.”

“Rata de angajare a femeilor rome este mai mica. - Este o problema a societatii sau a familiilor care nu dau la studii copii? -Este o problema a societatii, pentru ca familiile nu traiesc in afara societatii.”

Unii trecatori, printre care si femei, s-au uitat chioras la cei care marsaluiau.

“-Femeile marsaluiesc ca vor drepturi egale. - Treaba lor.”

“Ma uit ce e cu pancartele. - Vor drepturi egale. - Le indraptatesc.”

“Nu numai femeile sa aiba drepturi, dar si barbatii, noi suntem prea multe ridicate in sus, dar femeile tot cateodata nu au dreptate, noi trebuie sa cedam unul la altul ca sa fie totul bine.”

Cateva cupluri care au ales sa petreaca ziua de opt martie strabatand strazile, capitalei ne-au spus ca armonia in familie incepe cu repartizarea treburilor casnice.

“Sa nu existe diferente intre femei si barbati, ei ambii pot sa gateasca.. sa nu fie asa ca eu gatesc, stau acasa si tu aduci bani.”

“La voi in cuplu cum stau lucrurile, cine gateste, face curatenie, aduce banii? -Noi nu avem o divizare si asta e secretul unei relatii frumoase.”

Marsul pentru solidaritate intre femei are loc anual in Moldova din 2011. Acesta a fost organizat de Gender Doc, un ONG care promoveaza, printre altele, drepturile comunitatii LGBT. Ziua Internationala a Femeii a fost adoptata in 1977 printr-o rezolutie a Adunarii Generale a ONU.

Prima data, insa, evenimentul a fost marcat la inceputul secolului trecut. Sarbatoarea aminteste de miscarile muncitoarelor din industria textila de la New York, care protestau, cerand un program de munca mai scurt si salarii mai mari.