Au tone de piersici, insa nu au unde sa le vanda. Agricultorii din Causeni se plang ca au investit sume considerabile in livezi, dar cu greu isi pot scoate cheltuielile: "La noi se strica, iar ei importa"- VIDEO

Valeriu Rusu din Ursoaia, Causeni este agricultor de o viata. Spera ca la mijlocul verii investitia de peste 80 de mii de lei ii va fi intoarsa si va mai strange si profit. Acum tot ce aduna barbatul sunt regretele ca nu are unde sa-si vanda tonele de piersici.Barbatul spune ca livada i-a luat si ultimul banut din buzunar, care insa nu se mai intorc cel putin dublu cum spera in primavara.

“Am facut cinci stropituri. Fiecare stropitura la un hectare e 5-6 mii. Am dat cu erbicide ca sa fie curat.”

Oamenii care au livezi dau vina pe seceta. In lipsa ploilor fructele sunt marunte, asa ca aspectul acestora nu face din ochi cumparatorilor.

”Poate sa ploua si cu lapte, dar el nu va mai creste. Pamantul e foarte uscat.”

Pentru ca nu au o alta solutie, isi vand marfa si in pietele din capitala, doar ca prin intermediari. Acestia cumpara kilogramul de piersici cu 3 lei, dar il vand cu un pret de 3-4 ori mai mare.

”Ei castiga, dar noi ne chinuim cum este.”

Paradoxal, dar piata din tara noastra e supra saturata de piersici de import, in timp ce producatorii locali nu au unde isi vinde roada.

“Aduc din Turcia. Piersic este foarte mult. La noi se strica, iar ei importa. Am sunat pe la Edinet, Comrat, dar inca nici un rezultat.”

In aproximativ 10 zile, fructele se incep a strica, iar daca nu va gasi o solutie curand, livada la care a muncit luni la rand ii va aduce doar pierderi.

“Aici nu am reusit sa le rarim, am crezut ca va ploua. Ele s-au primit foarte marunte. La suc merg foarte bine daca le va strange cineva, dava nu le va strange vor merge la pamant.”

Agricultorii sunt dezamagiti si dau mainile in jos. Gheorghe Goru are si el 7 hectare de livada. Spune ca la toamna visul ii va ajunge pe foc.

”Ma gandeam ca voi ajunge la pensie, voi sta in livada si voi coordona doar lucru. Dar el din an in an mai rau. E o povara foarte mare.”

Alta solutie decat taiere livezii nu vede.

”La toamna incepem defrisarea. Nu e rost de mai crescut piersic. Ma gandeam cu sa mai pun soi noi, iar acum ma gandesc cum sa defrisez. O sa-i invit sa le dau lemne fara plata.”

Potrivit Directiei Agricultura si Alimentatie din Causeni in ultimele zile mai multi agricultori locali au depus cerere de defrisare a livezilor de piersic.

Anul trecut doar in raionul Causeni au fost stranse peste 2 mii de tone de piersici. Productia in mare parte a fost comercializata pe piata interna.