Au trait un chin intr-o casa, in care podul si peretii stateau sa cada, insa acum ii asteapta o viata mai buna. O familie cu trei copii din Hancesti au primit o casa din banii donat de irlandezi: "Nici nu am visat la asa casa, nu cade podul." - VIDEO

Dintr-o casa gata sa se darame, s-au mutat in alta mai buna si mai spatioasa. O familie nevoiasa cu 3 copii din raionul Hancesti a primit in dar o casa mare in care vor putea avea un trai mai bun. Casa a fost procurata din banii donati de o familie de irlandezi prin intermediul unui ONG creat in Marea Britanie, de catre o tanara moldoveaca.