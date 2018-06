Au trecut 12 ani de cand s-a iubit cu Ghita, si s-a indragostit din nou. Cleopatra Stratan a lansat o noua piesa si un videoclip la ea - VIDEO

La 12 ani de la lansarea videoclipului la piesa "Ghita", care a facut-o celebra, Cleopatra Stratan vine cu o reinterpretare a istoriei, dar intr-o varianta modernizata. In versuri, frumoasa adolescenta il pomeneste si pe Ghita.

Vezi aici videoclipul:

In videoclipul proaspat lansat o putem vedea pe Cleopatra, atat cu valiza, cat si cu modelul de ochelari purtat acum 12 ani, iar in ambele tinute pe care le poarta apar si bulinele. Peronul unei gari, este locul in care interpreta apare in ambele videoclipuri.

Versurile piesei au fost scrise de catre interpretul roman Randi, iar videoclipul este opera moldoveanului Roman Burlaca. Ultima melodie lansata de Cleopatra Stratan dupa pauza pe care o luase in cariera a fost piesa “Mami”, pe care a cantat-o impreuna cu fratele sau Cezar.