Au trecut 9 ani de la "revolutia" din 7 aprilie: au zburat pietre, au bubuit grenade, au fost raniti oameni, iar Parlamentul si Presedintia au fost devastate. Ce spun astazi politicienii - VIDEO

Acum 9 ani Chisinaul era scena unor proteste violente, numite de unii si revolutie. Zburau pietre, bubuiau grenade, iar Parlamentul si Presedintia erau devastate.

Roman BOTAN, DEPUTAT PL: “Faptul ca trec anumite termene, multi dintre cei care au fost implicati lucreaza in diferite structuri inca si trece perioada de prescriptie. Acesta e ste un semnal ca aceste persoane nu vor fi identificate si nu vor suporta rigorile legii.”

Grigore NOVAC, DEPUTAT PSRM: ”Atata timp cat vom avea actuala guvernare care in acea perioada sustinea acele proteste stradale, nu vom avea un raspuns la aceasta intrebare si va ramane o enigma.”

Elena BONDARENCO, DEPUTAT PCRM: “Credem ca s-a dat uitarii intentionat, deoarece persoane din autoritati ar fi implicate.”La aproape un deceniu, comunistii insista ca scenariul de atunci a fost regizat in vederea unei lovituri de stat.

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: ”7 aprilie a fost lovitura de stat, pana acum nu a fost pus punct. Coalitia care s-a format prin aceasta lovitura politica isi hotarasc problemele lor, interesele lor au uitat si de cetateni si de promisiuni si de tot.”

Cat tine de lectii invatate...

Stefan CREANGA, DEPUTAT GPPEM: ”Referitor ce lectie am invatat, am invatat ca tineretul are viitor, tineretul trebuie ascultat. A fost o explozie de emotii pozitive din parte tineretului si pana la urma s-a ajuns la tragedie.”

Vadim PISTRINCIUC, DEPUTAT PLDM: "Politicienii nu au inteles ce inseamna ura masei, nemultumirea populatiei. Ce se va intampla mai departe. Eu nu sunt deloc optimist ca se vor afla ceva mai multe."

Protestele din aprilie au pornit pe retelele de socializare. Tinerii au iesit in strada pe 6 aprilie ca sa spuna ca scrutinul care avusese loc cu o zi inainte si fusese castigat de comunisti, a fost fraudat.

Pe 7 aprilie protestul a reinceput de dimineata.

Liderii opozitiei de atunci au incercat sa convinga multimea sa se intoarca in piata.

Dupa ce Presedintia a fost devastata, a fost atacat Parlamentul.

Fortele de ordine au recurs la tunuri de apa, gaze lacrimogene si grenade fumigene.

Pe cladirea Presedintiei si a Parlamentului este ridicat drapelul Romaniei si al Uniunii Europene.

Intre timp, ambulantele luau raniti cu duiumul. Peste 250 de politisti au fost batuti cu pietre, scuipati si batjocoriti.

Spitalele erau pline si de manifestanti insangerati.

Dupa ce politistii au primit ordin sa se retraga din Presedintie, apoi din Parlament...

Manifestantii au distrus si au furat tot ce au gasit.

Spre seara cladirea Parlamentului a fost incendiata, iar pompierii au reactionat tarziu.

In noaptea care a urmat Chisinaul a fost impanzit de mascati inarmati.

In plin centrul capitalei, Valeriu Boboc a fost ucis in bataie, iar momentul a fost surprins de camerele de supraveghere.

Vanatoarea a continuat a doua si a treia zi in scoli, universitati si pe strazi. Parintii isi cautau disperati copiii pe la comisariate.

Zinaida GRECEANII, PREMIER: “Tineti-va copii acasa, altfel vom deschide focul.”

Raportul comisiei parlamentare de ancheta, prezentat in mai 2010 de Vitalie Nagacevschi mentiona ca la 7 aprilie nu a existat nicio tentativa de lovitura de stat, Vladimir Voronin si-a depasit atributiile, iar politia a actionat disproportionat.