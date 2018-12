Au trecut aproape doua luni, insa vehiculele pentru dispersarea protestatarilor, aduse in dar de presedintele turc Recep Erdogan, se afla inca in vama - VIDEO

Alexandru JIZDAN, MINISTRU AL AFACERILOR INTERNE: “Ele sunt in proces de devamare. Nu sunt in gestiunea noastra, noi nu putem sa ne folosim de ele. - Cine va avea dreptul? - Trupele de carabinieri, in gestiunea lor vor merge.”

Potrivit lui Jizdan, pana la sfarsitul anului, procedura de vamuire se va incheia si atunci ar urma ca autospecialele sa fie prezentate presei. In cadrul vizitei sale in Republica Moldova din luna octombrie, presedintele turc a adus cu el doua vehicule pentru dispersarea multimii in cazul demonstratiilor in masa.