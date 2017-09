Au venit, s-au ingrozit si au facut! Medicii elvetieni, au pus mana de la mana si au reparat si dotat spitalul din Criuleni. “Acum e ca in rai!”, spun medicii de acolo - VIDEO

Pana nu demult conditiile din acest bloc a spitalului din Criuleni erau jalnice. Acoperisul era avariat, mobilierul si ferestrele vechi, iar tencuiala de pe pereti abia de se tinea. Transformarea a fost atat de radicala incat medicii spun ca lucreaza acum ca in rai.

In sectia de reanimare tabloul era si mai dezolant. Acolo medicii nu aveau unde dezinfecta instrumentele chirurgicale, iar pacientii erau transportati in sala de operatie de la etajul doi, pe trepte.



Albina DOBORVOLSCHI, ASISTENTA DE OPERATIE: “Inainte era foarte greu, fiindca din sectia de internare se urcau pe trepte. Trebuia sa plece si asistentele sa ridice pacientul pe brancarda la interventie.”

Acum au un ascensor incapator de calitate elvetiana. Salile de operatie au fost dotate cu utilaje moderne inclusiv si un aparat de ultima generatie pentru dezinfectarea instrumentelor chirurgicale. Pentru acest lux elvetienii au scos din buzunar peste 50 de mii de euro.

Chirurgii elvetieni spun ca atunci cand au ajuns la spitalul din Criuleni si au vazut cum se dezinfecteaza instrumentele chirurgicale, iar medicii le-au povestit ca au fost si cazuri cand pacientii s-au infectat din aceasta cauza, acestia nu au mai stat mult pe ganduri si au decis sa de o mana de ajutor.

Nicolae CROITOR, DIRECTOR SPITALUL RAIONAL CRIULENI: “Se spalau ca pe timpul razboiului intr-o cada. Foarte multi pacienti aveau probabilitatea de a se infecta de la altii."

Beat ROBER, MEDIC INGINER: “Cand am venit noi cu cinci ani in urma, toate instrumentele astea se dezinfectau in cada, unde se spalau pacientii.”

Si saloanele au fost refacute din talpa. De exemplu in sectia de terapie intensiva, acestea au fost dotate cu paturi automatizate si utilaje moderne.

Xenia BOBEICA, PACIENTA: “Mizere conditii am avut. Venea o femeie in spital cu copil mic, trebuia sa astearna o patura jos, sa se culce pe scuanele ca sa fie langa copiii.”

In blocul proaspat renovat doar sectia de terapie nu a fost reparata. Cand ajung acolo, pacientii se ingrozesc. Diferenta este ca de la cer la pamant. Tencuiala este jerpelita, iar paturile abia de se tin. Medicii de aici spun ca-i invidiaza pe colegii din celelalte sectii.

Lilia SAVIN, MEDIC: “Cat este de greu suntem obligati sa ne facem datoria in conditiile care sunt.”

Daca medicii nu au incotro atunci pacientii spun ca numara zilele pana la externare.

“In Europa sunt conditii mai bune, dar la noi daca sunt asa posibilitati suntem nevoiti sa suportama asa cum este.”

Anterior au fost reparate si alte blocuri ale spitalului din Criuleni. In total s-a investit un milion 600 de mii de euro. Banii au fost donati de medicii elvetieni.