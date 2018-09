Au venit sa descopere Moldova. 14 pensionari din Germania au venit pe meleagurile tarii noastre si au aflat cum traiesc moldovenii, fiind cazati in cateva familii - VIDEO

”Nu am stiu nimic despre Moldova. Le-am spus prietenilor ca mergem in Moldova si ei au spus ce? Unde mergeti? Unde este asta?.”

Cu zero informatii despre Moldova, tara ascunsa intre Romania si Urcaina, si cu o multime de intrebari despre peticul de pamant pe care traiesc europeni, dar despre care Europa prea stie nimic. Asa au pornit la drum, 14 germani sa descopere Moldova.

“Este un altfel de viata decat o avem in Germania. Aici stam impreuna, dimineata luam dejunul impreuna, vorbim mult. In Germania totul este in graba, cred ca aici viata e mult mai linistita.”

Au ramas surprinsi de plantatiile noastre cu vita-de-vie, dar si de mancarea tradintionala pe care spun ca nu se mai satura sa o infulece.

”Am vrea sa cunoastem si mai mult Moldova. Este interesant sa viziteti imprejurimile, sa cunosti oamenii.”

Au facut excursii la scolile din Moldova si au ramas uimiti de faptul ca elevii nostri studiaza engleza, franceza si rusa, pe cand in Germania, la scoala este studiata doar o singura limba straina. Gerd-Christian este primar in oraselul din care vine, iar din experienta pe xcare o are, spune ca i-ar putea da cateva sfaturi primarului Chisinaului.

Gerd-Christian WAGNER, TURIST: ”In orasul meu traficul nu este asa de aglomerat ca in Chisinau. As cumpara mai multe autobuze si probabil as planifica o subterana.”

Iar Manfred este fost director al unei organizatii pentru oamenii cu nevoi speciale din Oldenburg. Ajuns la 62 de ani, spune ca vrea sa duca un mod de viata activ, asa ca valiza ii este mereu gata pentru calatorii.

Manfred DIERS, TURIST: ”Imi place Chisinaul foarte mult. Nu stiam nimic despre Chisinau inainte sa vin aici.Este bine ca intr-o saptamana sa invatam regulile familiei, cum traiesc aici.”

Pe langa excursiile in locurile istorice din tara noastra, organizatorii i-au pus si la treaba. Acestia au invatat sa incondeieze oua dupa tehnica traditionala.

“Nu-l invartiti intr-un singur loc, va exploda."

Birgit WAGNER: ”Mai intai am desenat cu creionul ornamentul. Cu un instrument cu ceara usor conturez ce am desenat prima data.”

Gerd-Christian WAGNER: ”Sunt foarte mandru de mine. Da. Este o munca fina, iar cand o faci pentru prima data este dificil.”

Iar femeile au ramas impresionate de iile moldovenesti.

"Cred ca acesta este din folclor. Totul este facut manual, necesita timp si este foarte dificil de facut.”

Au descoperit Moldova si prin prisma oamenilor care locuiesc aici. Fiind cazati timp de o saptamana in familii de moldoveni, au stat la masa impreuna si au spalat cot la cot vase.

Victor ARPENTIN: ”Noi nu vedem diferenta. Daca in mod obisnuit suntem patru, in zilele acestea suntem sase. Fac curatenie, spala vesela, cum sunt toti membrii familiei.”

Germanii au venit in tara noastra prin intermediul unui proiect de schimb de experienta - Friendship Force, care exista in peste 60 de tari din lume. La noi, proiectul este dirijat de Asociatia pentru Dezvoltare Creativa.

Mariana TURCAN, DIRECTOR EXECUTIL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE CREATICA: ”Nu prea stie lumea despre Moldova. Am primit intrebari de genu: aveti televizor, aveti internet, ati auzit de alta lume.E bine sa artam lumii ca existam. Cea mai buna carte de vizita este cetateanul, omul care te poate primi la el acasa.”

Proiectul se desfasoara pentru al cincilea an la rand, iar in luna octombrie tara noastra va fi vizitata de un grup de turisti din Belgia.