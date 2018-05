Au votat pentru o capitala curata si verde si un primar gospodar. Oficialii care s-au prezentat la urne s-au lansat in declaratii optimiste. Dodon: "Pentru un primar care este cel mai bun" - VIDEO

Igor Dodon a venit la vot alaturi de sotie. Aceasta a ales sa poarte o tinuta roz, dupa ce la referendumul de demitere a lui Dorin Chirtoaca purtase o esarfa de un albastru liberal. Presedintele sustine ca isi doreste mai putina geopolitica in Chisinau.

Igor DODON, PRESEDINTE RM: "Avem posibilitatea sa schimbam, eu am votat pentru persoana care sunt ferm convins ca va face fata, pentru un primar care ste cel mai bun. Ii indemn pe toti sa voteze candidati reali. Sunt necesare abordari profesioniste fara geopolitica."

Premierul a venit si el cu sotia. Pavel Filip spune ca este ingrijorat de viitorul municipiului Chisinau.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU RM: "Eu cred ca lumea s-a saturat de declaratii populiste, nu ne mai trebuieste un primar guraliv, ci unu care sa rezolve problemele chisinauienilor, sa traim intr-o capitala curata. Este activitatea politica si sunt multe promisiuni, dar eu cred ca oameni fac si concluzii."

Iar seful legislativului spune ca isi doreste ca orasenilor sa nu le fie rusine de locul in care traiesc.

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT RM: "Sa avem un oras verde, curat si sa ne bucuram de el, ca tot ce ne dorim noi sa avem. Fostul primar a cam lasat gospodaria la o parte. Speram ca cel care va fi ales astazi sau in turul doi sa reuseasca."

Liderul liberal afirma ca si-a dat votul pentru cel care va putea sa continue proiectele incepute de fostul edil, Dorin Chirtoaca.

Mihai GHIMPU, LIDER PL: “Am votat pentru continuarea drumurilor stopate: Tighina, 31 august si asa mai departe, Alexandru cel Bun, termoizolarea cuc are se furca cetatenii si pentru unitatea neamului nostru.”

Ex-primarul capitalei Dorin Chirtoaca si-a exprimat optiunea la o ora dupa deschiderea sectiilor. El spune ca a votat pentru o capitala europeana.

Dorin CHIRTOACA, EX-PRIMAR CHISINAU: "Am votat pentru o relatie corecta a primarului cu alegatorii sai, pentru a pune capat uzurparii, pentru a continua dezvoltarea unei capitale europene, pentru ca acesti oameni sa aiba un viitor european. Unii au incercat sa ne abata din drum, unii ocupa stanga si altii dreapta - asta nu este democratie, dar un grup criminal organizat."

Lidera PSRM Zinainda Greceanii spune ca si-a dat votul pentru o persoana care a masurat Chisinaul cu propriile picioare, cutreierandu-l in lung si in lat. Aceasta crede ca avem nevoie de un gospodar, iar lidera PAS, Maia Sandu vrea un manager care sa lucreze in interesul orasenilor.

Maia SANDU, LIDERA PAS: “Am votat impotriva coruptiei si impotriva unui regim autoritar.“