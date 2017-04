Au vrut sa plece cu farurile unui Porsche Cayenne, parcat pe o strada din capitala, insa nu le-a mers. Minorii au fost prinsi in timp ce le demontau - VIDEO

Potrivit politiei, in aceasta dimineata, in jurul orei 04.30, un echipaj mobil al Batalionului Reactionare Operativa din cadrul Directiei de Politie a retinut in flagrant delict doi minori, in timp ce demontau farurile unui Porsche Cayenne, parcat pe o strada din sectorul Rascani al Capitalei.

Oamenii legii spun ca farurile urmau sa fie vandute de cei doi.

Farurile acestui SUV premium de lux, potrivit 4tuning.ro, se demonteaza doar in cateva minute, fara sa fie nevoia de ridicarea capotei

Banuitii risca o pedeapsa cu amenda de la 13 000 lei la 27 000 lei, munca neremunerata in folosul comunitatii de la 180 la 240 de ore sau inchisoare de pana la 4 ani.