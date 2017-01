Au zburat la Londra, dar bagajele le-au ramas la Chisinau. "In valiza aveam actele care imi permiteau sa muncesc, am ramas fara munca!". Ce spune compania aeriana - VIDEO

Vadim Cristea este unul dintre pasagerii cursei Chisinau-Londra, care s-a pomenit intr-o astfel de situatie. A zburat in capitala Marii Britanii acum doua zile, iar bagajul inca nu si l-a primit. Din aceasta cauza, a ramas si fara job-ul de acolo.

Vadim CRISTEA, PASAGER: "Dupa doua ore de asteptare a venit reprezentatul companiei Air Moldova si mi s-a spus la pasageri eram in jur de 40 de pasageri, ca bagaul dvs cu parere de rau nu a ajuns la Londra. Eu in bagaj am avut niste acte care imi permiteau sa muncesc pe santier. Faptul ca au ramas in bagaj astazi nu mi-au permis sa muncesc si din vina aceasta am pierdut si munca astazi."

Iar Ruslan, unul dintre pasagerii cursei de ieri, a ramas doar cu hainele care erau pe el in timpul zborului.

Ruslan DARII, PASAGER: "Am zburat pe 15 ianuarie si s-a retinut zborul undeva jumatate de ora, am mai stat acolo la Chisinau si cand am ajuns la Londra mi s-a spus ca bagajele noastre au ramas acolo. Am avut lucruri personale mai multe haine si azi trebuie sa zbor la Grecia si mi-am procurat alte haine si am avut niste acte."

De patru zile isi asteapta bagajele alte cateva persoane, care, la fel, au zburat la Londra si au ramas fara lucruri.

Andrei SPACIUC, PASAGER: "Am ajuns pe data de 12 ianuarie si am ajuns fara bagaje. Mi-au zis ca simbata o sa primim bagajele, dar deja e luni si nimic nici sunete, nici mesaje nici bagaje, nu avem nimic.

Contactati de Pro TV, reprezentantii companiei Air Moldova nu au putut sa ne spuna numarul exact al bagajelor lasate la Chisinau. Potrivit pasagerilor, mai mult de jumatate dintre calatorii spre Londra au ramas fara ele.

Dumitru NICOLĂIȚĂ, OFIȚER DE PRESĂ, AIR MOLDOVA: "S-a intamplat din cauza supraincarcarii aeronavei, s-a depasit limita accesibila cu care poate zbura aeronava. Desigur ca fiecare bagaj va fi transportat catre Londra. Este o problema specifica sezonului dat cand ruta e incarcata si toti au bagaje mari care trebuie sa le transporteze."

Reprezentantul Air Moldova spune ca pana la finele saptamanii, toate bagajele vor ajunge la Londra.