Au zis sa profite de ninsoarea de afara si i-au pus pe oameni sa scoata din buzunare sume enorme. Cati bani cer taximetristii din capitala intr-o zi anevoioasa ca asta - FOTO/AUDIO

De vremea de afara s-au bucurat si se bucara in continuare taximetristii din capitala. Cer de la oameni sume colosale de bani, chiar si pentru distante mici. Echipa PRO TV a contactat o companie de taxi si am aflat ca suma pentru o calatorie din centrul capitalei pana la Aeroport este de 200 de lei. In timp ce, intr-o zi normala, pretul e in jur de 100 lei.