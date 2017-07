Audi fortat sa opreasca vanzarea mai multor modele in Europa. Care sunt acestea si de ce - GALERIE FOTO

Sfarsitul de saptamana aduce vesti proaste si implicit pierderi semnificative pentru nemtii de la Audi. La scurt timp dupa ce a tinut prima pagina a ziarelor cu lansarea noului A8, brand-ul din Ingolstadt este acum obligat sa opreasca vanzarea mai multor modele pe Batranul Continent, scrie 4tuning.ro

Interdictia ar putea fi in vigoare pentru cel putin doua luni si vizeaza modelele A4, A5, S4 si S5, cu propulsoare pe benzina. Din cate se pare, cifrele de consum nu corespund cu realitatea, in sensul ca acestea consuma mai mult carburant decat au declarat nemtii.

In cazul Audi-urilor A4 si A5 cu motorizarea de 2.0 litri TFSI, de vina ar fi noul electromotor hibird, care il inlocuieste pe cel conventional, si care ar trebui cel putin teoretic sa scada intr-un fel consumul, nu sa-l creasca. Un purtator de cuvant al producatorului german de automobile a declarat ca din cauza acestui sistem, masina consuma cu 0,2 litri mai mult la 100 de kilometri.





In ceea ce priveste celelalte doua modele, adica S4 si S5, Audi sustine ca acestea consuma mai mult carburant din cauza noului soft al propulsoarelor V6, de 3.0 litri, turbo. In plus, compania precizeaza ca momentan asteapta ca autoritatile sa faca modificarile de rigoare pentru ca aceste masini sa intre in legalitate, insa ca acest proces este unul complicat si ar putea dura chiar si doua luni.