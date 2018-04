Audiat ca martor in dosarul lui Dorin Chirtoaca, Igor Gamretki a anuntat magistratii in cadrul sedintei de astazi ca vrea sa plece peste hotare, insa nu a spus unde mai exact si cu ce scop. Ce spune Chirtoaca - VIDEO

Audiat pentru a cincea oara ca martor in dosarul lui Dorin Chirtoaca, Igor Gamretki a anuntat magistratii in cadrul sedintei de astazi ca vrea sa plece peste hotare, insa nu a spus unde mai exact si cu ce scop. Totodata, fostul edil spune ca Gamretki se incurca in declaratii, pe de alta parte procurorii spun ca apararea nu vrea decat sa taraganeze procesul de judecata.