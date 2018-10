Audierile pe marginea furtului miliardului, amanate. Decizia a fost luata de Biroul Permanent dupa ce Andrian Candu a mai primit o scrisoare: seful CNA l-a anuntat ca nu poate veni - VIDEO

In scrisoarea pe care i-a trimis-o lui Andrian Candu, seful Centrului National Anticoruptie cere ca audierile pe marginea furtului miliardului sa fie amanate pentru ca el nu va putea participa la ele. Bogdan Zumbreanu spune ca la Chisinau se afla echipa de experti ai comitetului Moneyval, care a inceput deja evaluarea situatiei in domeniul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, iar intalnirile si sedintele au loc la sediul CNA.

Astfel ca, pana pe 12 octombrie, directorul CNA, spune ca trebuie sa fie prezent acolo. Astazi, Biroul Permanent al Parlamentului s-a intrunit in sedinta si a decis ca audierile, programate initial pentru maine, vor avea loc saptamana viitoare.



Mihai GHIMPU, LIDER PL: “Intrucat CNA-ul nu are posibilitate, avand niste oaspeti s-a amanat examinarea acestei chestiuni pentru joia viitoare. Cum vedeti aceasta amanare? Motivul? Motivul este unul credibil. Nu conteaza cand va fi, conteaza rezultatul.”



Zinaida GRECEANII, LIDER PSRM: “Imi pare ca Parlamentul a pierdut controlul si inseamna ca el trebuie mai repede sa plece.”



Artur RESETNICOV, DEPUTAT PD: “Exista o agenda internationala de activitatea a CNA.”



Inna SUPAC, DEPUTAT, PCRM: “Parlamentul am decis saptamana trecuta de invitatia, dar am inteles ca ieri domnul Zumbreanu a reamintit ca are o agenda programata. Este destul de straniu.”





Saptamana trecuta, socialistii au cerut ca guvernatorul BNM, seful CNA si Procurorul General sa prezinte in legislativ date despre recuperarea miliardului disparut din sistemul bancar si sa ofere deputatilor acces la raportul Kroll 2. Cu 52 de voturi pentru, propunerea socialistilor a fost acceptata.

In decembrie, BNM a publicat o sinteza a raportului Kroll 2, iar in martie documentul final, care a fost transmis organelor de ancheta. Raportul descrise schemele prin care 50 de companii din grupul Shor au luat imprumuturi de la BEM, Banca Sociala si Banca de Economii, precum si perioadele in care au fost acordate creditele. Acum doua saptamani,

Presedintele Parlamentului a declarat la Washington ca 90 la suta din banii furati din sistemul bancar din Republica Moldova au fost identificati. Deocamdata, insa, niciun leu nu a fost recuperat si nimeni nu a fost pedepsit pentru furt. Ilan Shor, condamnat in acest dosar de prima instanta la 7 ani si jumatate de inchisoare se afla in libertate pentru ca asteapta decizia Curtii de Apel.