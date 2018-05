"Aurel Ignat a raspuns la lovituri". Luptatorul K1 nu a fost adus astazi in fata judecatorilor. Avocatul: "Are traume, are nevoie de ingrijiri medicale"

AVOCAT: "Vom ataca decizia la Curtea de Apel. Pledam pentru nevinovatia lui. El oar a raspuns la lovituri, eu nu cunosc faptele, el a raspuns la lovituri. Vom ataca decizia. Nu a fost adus din cauza traumelor pe care le-a primit, are urme de lovituri, nu sunt medic ca sa spun gradul de lovituri ale lui. Nu pot sa spun ce a fost acolo. A fost un numarul nedeterminat de persoane. Starea de sanatate a lui Aurel e rea, se simte rau."

Ion IGNAT, TATAL LUI AUREL IGNAT: "Nu stiu. El a fost batut tare si a doua zi a fost internat in spital, 4 zile a stat in spital. Mi-a spus ca l-au batut. El nu a batut, pentru el ( Aurel ) s-au implicat. N-a fost acasa dupa bataie, el a fost batut si dupa care a fost la spital. El era pornit sa se odihneasca in acea seara. Nu a deranjat el pe nimeni, pe el l-au luat la bataie. Nu stiu ce o sa fie, cred ca o sa iasa la iveala totul.

Damir, Tutu nu au nicio treaba cu Aurel, pentru ca el a plecat de la FEA. Tutu e intr-un club si Aurel e in alt club."

Aurel Ignat isi va petrece urmatoarele 30 de zile dupa gratii. Decizia a fost luata de catre Judecatoria Rascani. Avocatului lui Ignat sustine ca va ataca decizia la Curtea de Apel.

Acum trei zile, un alt luptator K1, Mihai Pirgaru, a fost retinut, iar ulterior arestat pentru 30 de zile.

Cei doi sunt suspectati ca ar fi participat la incaierarea iscata in fata unui club din capitala, in urma careia un barbat de 30 de ani a fost batut cu bestialitate, iar dupa o saptamana, fiind internat in coma, acesta s-a stins la spital.

Totul s-a intamplat in noaptea de 18 spre 19 mai. Potrivit sotiei victimei, atunci, barbatul de 30 de ani a mers la un club de noapte, unde un prieten isi sarbatorea ziua de nastere. Dupa petrecere, s-ar fi iscat o cearta in fata clubului de noapte, iar sotul ei ar fi fost batut crunt.

Initial, politia a deschis pe acest caz un dosar penal pentru huligansim, si nu pentru omor. Daca vor fi gasiti vinovati, suspectii risca pana la 15 ani de inchisoare.



VEZI SI: Barbatul de 30 de ani, ucis in bataie in fata unui club de noapte din capitala, condus pe ultimul drum - GALERIE FOTO





VEZI SI: Aurel Ignat a venit singur la politie si s-a predat in cazul barbatului decedat dupa incaierarea de la un club de noapte din capitala. Anuntul facut de procurori. Martor: "El a fost cel care l-a batut cel mai tare..." - VIDEO

VEZI SI: "Scrisoarea care niciodata nu va ajunge la destinatar" - Mesajul postat de sotia barbatului de 30 de ani, care a murit dupa ce a fost batut cu bestialitate in fata unui club de noapte: "Vreau ca banda aia de sportivi sa fie pedepsita"



VEZI SI: 30 de zile de arest in izolator pentru luptatorul K1, retinut ieri si banuit ca ar fi ucis in bataie un barbat de 30 de ani, in fata unui club de noapte din capitala. Cine este acesta - VIDEO

VEZI SI: Un tanar de 30 de ani din capitala s-a stins la spital dupa ce a fost batut crunt, in fata unui club de noapte. Sotia barbatului sustine ca agresorul este un luptator K1. Ce spune politia

VEZI SI: Detalii noi in cazul barbatului de 30 de ani care s-a stins la spital, dupa ce a fost batut in fata unui club de noapte din capitala