Aurel Ignat, adus la sedinta Curtii de Apel, chiar in momentul in care magistratii anuntau decizia. Cum arata luptatorul K1 dupa doua saptamani in care s-a aflat in izolator - VIDEO

Luptatorul K1 a fost adus in sala de catre politisti.

Curtea de Apel a respins astazi recursul depus de avocatii luptatorului K1. Astfel, Aureliu Ignat, care a fost retinut, iar ulterior arestat pentru 30 de zile in izolator, in cazul barbatului de 30 de ani, care s-a stins dupa ce a fost snopit in bataie in fata unui club de noapte din capitala, ramane in arest. Decizia este irevocabila.

Acum doua saptamani, Judecatoria Rascani, a emis mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele luptatorului K1.

Un alt luptator K1, Mihai Pirgaru, a fost retinut, iar ulterior arestat pentru 30 de zile. Cei doi sunt suspectati ca ar fi participat la incaierarea iscata in fata unui club din capitala, in urma careia un barbat de 30 de ani a fost batut cu bestialitate, iar dupa o saptamana, fiind internat in coma, acesta s-a stins la spital.

Dupa retinerea celor doi sportivi, tot acum doua saptamani, autoritatile au anuntat in cautare generala un alt sportiv. Este vorba de Eugeniu Deliu. Procurorii spun ca acesta a fost prezent la bataia iscata in fata clubului de noapte. Pana acum, oamenii legii nu au reusit sa-l gaseasca.

Daca vor fi gasiti vinovati, cei doi luptatori K1 risca pana la 15 ani de inchisoare.

