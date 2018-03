Autoritatile anunta ca au cativa suspecti in cazul barbatului impuscat la Botanica. Politia i-a identificat, dar inca nu-i poate prinde. Victima se afla in continuare la spital unde este pazit de oamenii legii - VIDEO

Alexandru JIZDAN, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE: "Initial, victima a declarat ca a avut un coflict in traficul rutier. Noi am transmis aceasta informatie pentru ca ulterior sa stabilim si alte circumstante. Noi posedam mai multe informatii, insa unele dintre ele poarta caracter probatoriu si nu am dreptul sa vi le spun."

Jizdan, mai spune ca oamenii legii au mai multi suspecti, dar si cateva versiuni in privinta celor intamplate.

Alexandru JIZDAN, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE: "Noi avem un suspect, persoane suspecte, dar inainte ca sa fie retinute, este nevoie de partea probatorie. Eu nu am dreptul sa va spun cine este aceasta persoana. Avem niste versiuni bune, avem deja niste probe care probabil vor duce la descoperirea acestui caz."

Incidentul s-a produs miercuri seara, in capitala. Un barbat in varsta de 44 de ani a fost impuscat in umarul stang, iar masina sa a fost ciuruita de gloante, pe o strada din sectorul Botanica. Procurorii spun ca ar fi vorba despre o tentativa de omor la comanda.

Potrivit site-ului Crime Moldova, victima se numeste Valeriu Ciumacenco, alias Ciuma si are o afacere mica in domeniul transporturilor. Reporterii de acolo au vorbit cu persoane din anturajul barbatului care le-au povestit ca acesta detine cateva microbuze ce transporta colete din Italia in Moldova si ca el nu ar fi avut conflicte majore cu cineva.