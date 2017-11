Incendiul de la Glodeni: tatal dormea in casa, mama spala un carucior afara. Autoritatile au deschis un dosar penal pentru lipsire de viata din imprudenta. De ce nu au reusit sa-si salveze micutii

Responsabilii de la IP Glodeni ne-au spus ca autoritatile de acolo au deschis un dosar penal pentru lipsirea de viata din imprudenta.

Potrivit sefului adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc, in momentul in care au izbucnit flacarile, tatal celor trei copii dormea in casa, iar mama micutilor se afla afara, spala un carucior.

Astfel, potrivit politiei, femeia a inceput sa strige cand a vazut flacarile, iar barbatul, aflat in stare de soc, s-a trezit si a iesit imediat afara, insa nu a reusit sa-si salveze cei trei copii care dormeau in casa.

Trei copii, de 7 ani, 4 ani si unul de doar o luna au ars de vii, noaptea trecuta, dupa ce un incendiu le-a mistuit casa.