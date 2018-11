Autoritatile au retinut un suspect in cazul celor doi adolescenti care au ars de vii, intr-o casa de la Hancesti

Contactat de ProTV, seful IGP, Alexandru Panzari, ne-a spus ca un suspect a fost retinut in acest caz si ca ulterior vor reveni cu mai multe detalii despre banuit.

Potrivit procurorilor, cei doi adolescenti de 15, 17 si tanarul de 18 ani au fost batuti crunt de catre un individ, au fost lasati sa zaca in locuinta, dupa care casa a fost incendiata.

Potrivit lor, politistii au retinut un suspect in cazul celor doi adolescenti, gasiti carbonizati in casa. Acestia, insa, au refuzat sa ne dea detalii.

Totodata, tanarul de 18 ani care a supravietuit, ramane in stare grava la spital. O fata de 15 ani si un baiat de 17 au ars de vii acum doua zile in satul Mereseni din Hancesti. Oamenii legii sustin ca pe corpurile lor au fost gasite urme de bataie. In acest caz a fost deschis un dosar penal pentru omor dublu.